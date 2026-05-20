Semast realiza pit stop de conscientização da campanha “18 de Maio - Faça Bonito”

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 10h27

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (Semast), realizou nessa segunda-feira (18) um pit stop de conscientização em alusão à campanha “18 de Maio - Faça Bonito”, voltada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante a ação, equipes realizaram abordagens educativas com motoristas e motociclistas do município, distribuindo materiais informativos e orientando a população sobre a importância da prevenção, denúncia e proteção de crianças e adolescentes.

O material entregue durante o pit stop trouxe informações sobre os sinais de violência sexual, formas de prevenção, canais de denúncia e orientações para fortalecimento do diálogo familiar e da proteção das crianças e adolescentes.

A campanha reforça a importância da participação da sociedade no enfrentamento à violência sexual infantojuvenil, incentivando denúncias e ações de conscientização.

O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que busca mobilizar a sociedade na defesa dos direitos das crianças e adolescentes e no combate a qualquer forma de violência.

Denuncie, disque 100

A Prefeitura de Pimenta Bueno segue desenvolvendo ações educativas e de conscientização voltadas à proteção da infância e adolescência no município.