Navio atingido por hantavírus voltará a navegar em junho após desinfecção

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 20/05/2026 às 11h15

O navio de cruzeiro atingido por hantavírus voltará a navegar em junho após desinfecção. A informação foi divulgada ontem pela Oceanwide Expeditions, empresa responsável pelo cruzeiro.

O navio MV Hondius atracou no porto de Roterdã, na Holanda, na manhã desta terça-feira (19). A organização informou que a embarcação chegou por volta de 11h (do horário local) e que não há pessoas com sintomas a bordo nem entre os tripulantes que desembarcaram.

Parte da tripulação deixou o navio e foi encaminhada para quarentena. Conforme comunicado divulgado, vinte tripulantes e dois profissionais de saúde do RIVM (Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente da Holanda) desembarcaram e foram levados a uma instalação especializada.

A empresa contratou uma equipe para fazer uma desinfecção ampliada do navio. A Oceanwide disse que escolheu a EWS Group para realizar a limpeza, em um processo estimado entre três e quatro dias, a depender da inspeção feita hoje.

Duas viagens dos próximos dias foram canceladas para permitir o procedimento de limpeza. A Oceanwide comunicou aos passageiros o cancelamento dos cruzeiros HDS02-26 (29 de maio a 5 de junho) e HDS03-26 (5 de junho a 13 de junho), com opções de remarcação.

A programação a partir de 13 de junho deve ser mantida. A empresa afirmou que as viagens a partir dessa data seguem previstas, e que o navio retoma as operações completas em 13 de junho, com saída de Longyearbyen, em Svalbard.