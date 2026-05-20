Emenda de Lebrinha destina R$ 350 mil para sede da ACICO em Corumbiara

Por Julia Cardoso

Publicada em 20/05/2026 às 10h46

O município de Corumbiara receberá um investimento de R$ 350 mil para a construção da sede da Associação Comercial e Industrial de Corumbiara (ACICO), que contará com espaço destinado à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O recurso foi destinado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD), atendendo solicitação de Mesaque, presidente da entidade.

A nova estrutura será utilizada para atendimentos, reuniões, capacitações e atividades voltadas aos comerciantes e empreendedores do município. O espaço também deverá auxiliar na realização de ações ligadas ao comércio local e no acompanhamento das demandas da categoria.

Segundo a deputada, o investimento busca oferecer melhores condições para o funcionamento das atividades desenvolvidas pela associação e ampliar o suporte aos empresários da cidade.

“Corumbiara vem crescendo e o comércio acompanha esse desenvolvimento. Esse recurso chega para auxiliar a entidade e contribuir com os empreendedores que movimentam a economia do município diariamente”, destacou Lebrinha.

A deputada também agradeceu ao Governo de Rondônia pela aprovação do recurso e ressaltou a importância da atuação da ACICO no município, especialmente no apoio aos comerciantes, empresários e empreendedores locais.