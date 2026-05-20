Convocação para Copa; Libertadores e Sul-Americana; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 20/05/2026 às 09h30

Convocação de Neymar, rodada da Libertadores e jogos de hoje da Sul-Americana.

Convocação - A espera acabou! O técnico Carlo Ancelotti divulgou os 26 nomes que buscarão o hexa nos EUA, México e Canadá. O grande destaque é o retorno de Neymar. Brilhando no Santos, o maior artilheiro da história da Amarelinha (79 gols) vai para sua quarta Copa, após ficar fora desde 2023.

A lista conta com a base de astros como Vinícius Júnior, Endrick e Paquetá. O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho contra o Marrocos, pelo Grupo C, que também tem Escócia e Haiti. Rumo ao hexa.

Libertadores - Noite épica na Libertadores! O modesto Mirassol fez história ao bater o Always Ready por 2 a 1, em Assunção, carimbando sua vaga antecipada nas oitavas de final. Já o Cruzeiro, mesmo com um a menos após a expulsão de Gerson, segurou o 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera e lidera sua chave.

No Maracanã, o Fluminense venceu o Bolívar por 2 a 1 com gol de John Kennedy. Apesar do triunfo que mantém o time vivo, a torcida protestou, pois, o placar magro tirou a chance de depender só de si.

Jogos de hoje

Quarta-feira de decisão na Libertadores! Palmeiras e Flamengo podem carimbar o passaporte para as oitavas com uma rodada de antecedência. No Nubank Parque, o Verdão (líder do Grupo F com 8 pontos) recebe o Cerro Porteño e se classifica com uma vitória simples.

Já no Maracanã, o Rubro-Negro encara o Estudiantes e garante a liderança do Grupo A apenas com um empate. O Fla ainda aguarda 3 pontos no tribunal da Conmebol devido ao jogo cancelado contra o Medellín. Haja coração.

Sul-Americana - O São Paulo perdeu uma chance de ouro de se classificar na Copa Sul-Americana! No reencontro com a torcida no Morumbis, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Millonarios pela 5ª rodada. Luciano abriu o placar no primeiro tempo após falha do goleiro, mas o time recuou e cedeu o empate a Jorge Hurtado na etapa final.

Com 9 pontos, o São Paulo segue líder do Grupo C, mas vê os colombianos na cola com 8. A decisão da vaga direta fica para a última rodada, na próxima terça (26), contra o Boston River.

Hoje

Noite de fortes emoções na Sul-Americana. Já classificado, o líder Botafogo encara o Petrolero no Paraguai para cravar a ponta do Grupo E. Em Assunção, o Vasco faz confronto direto com o Olimpia valendo a liderança do Grupo G.

Sob cobrança, o Grêmio recebe o Palestino na Arena precisando vencer. O drama fica na Vila Belmiro: o lanterna Santos joga o "tudo ou nada" contra o San Lorenzo sem o poupado Neymar. Fechando a rodada, o Bragantino desafia o River Plate na Argentina.

Tabelinha Rondoniense

Superliga de vôlei e passeio ciclístico em Rondônia.

Vôlei - O voleibol de Rondônia ganha um impulso histórico! A Superliga Rondoniense surge como uma das maiores iniciativas do esporte no Estado, reunindo equipes de várias regiões em busca de alto nível técnico e integração.

Mais do que movimentar o calendário e trazer partidas emocionantes para a torcida, o campeonato tem o objetivo de revelar novos talentos e preparar atletas para o cenário nacional. Com foco na inclusão e na disciplina, a Superliga promete ser um marco para a profissionalização do vôlei local!

Ciclismo - Atenção, ciclistas e famílias! Estão abertas as inscrições para o grande passeio ciclístico da SIC TV, que acontece no dia 14 de junho, com largada às 7h30. O evento une esporte e solidariedade, contando com café da manhã, música e sorteio de mais de 10 bikes e capacetes.

Para participar, basta se inscrever no site da emissora e, entre 10 e 12 de junho, retirar a pulseira na sede da TV levando 1kg de alimento não perecível. Os lotes são limitados, então corra para garantir os kits.