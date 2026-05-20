Semma realiza ação de conscientização ambiental em comércios de Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 09h41

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou, nesta semana, uma série de visitas aos comércios do município com o objetivo de orientar empresários, colaboradores e a população sobre a destinação correta dos resíduos recicláveis e os locais adequados para descarte de cada material.

A ação faz parte das atividades permanentes de conscientização ambiental desenvolvidas pelo município, buscando incentivar práticas sustentáveis e contribuir para uma cidade mais limpa, organizada e comprometida com a preservação do meio ambiente.

Durante as visitas, a equipe destacou os impactos causados pelo descarte inadequado de resíduos, como poluição do solo e da água, proliferação de doenças e aumento da contaminação urbana. Também foram repassadas orientações sobre a separação correta dos materiais recicláveis e a importância da participação dos comerciantes na coleta seletiva.

Os comerciantes receberam informações sobre os pontos disponíveis para destinação adequada de resíduos, incluindo:

* eletroeletrônicos e eletrodomésticos;

* pneus e vidros;

* resíduos vegetais;

* resíduos da construção civil.

Durante a ação, a equipe também convidou comerciantes e colaboradores para participarem do Workshop da Semana do Meio Ambiente 2026, que será realizado nos dias 2 e 3 de junho, no auditório da Câmara Municipal.

A programação contará com palestras, orientações técnicas e o curso Método 5S, abordando temas relacionados à sustentabilidade, organização e conscientização ambiental.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue intensificando as ações educativas no município, promovendo conscientização e incentivando práticas sustentáveis voltadas ao desenvolvimento ambientalmente responsável de Pimenta Bueno.