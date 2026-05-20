Mulher é presa com motocicleta clonada na zona leste de Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 20/05/2026 às 09h30

Uma mulher foi detida na zona leste de Porto Velho nesta terça-feira (19) sob acusação de receptação de veículo adulterado. A ação foi realizada por uma guarnição que, após determinação do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP), realizou o acompanhamento de uma motoneta que apresentava características suspeitas na rua Jerônimo Santana, nas proximidades da rua Osvaldo Ribeiro.

Durante a fiscalização, os policiais constataram irregularidades nos elementos de identificação do veículo, como o código de barras e o QR Code, que apresentavam sinais de adulteração (picotagem). Ao aprofundar a averiguação, a guarnição confirmou que a motoneta era uma réplica clonada de um veículo cuja proprietária legal já possuía registros de ocorrência anteriores sobre a clonagem.

Questionada pelos agentes sobre a procedência da motocicleta, a condutora declarou ter adquirido o bem no dia 10 de abril pelo valor de 7.500 reais, com uma entrada de 2.500 reais e o restante parcelado. Segundo a detida, o vendedor, que seria conhecido de seu marido, havia prometido realizar a transferência do veículo somente após a quitação integral da dívida.

A proprietária legítima da motocicleta, que compareceu à Central de Flagrantes, relatou que o transtorno começou após o furto de seu veículo em janeiro de 2025. Embora tenha recuperado o bem dias depois, passou a ser alvo de diversas multas de trânsito em locais onde não circulava. Com o auxílio do rastreador instalado em sua moto original, a vítima comprovou que estava sendo alvo de uma fraude e que outro veículo, apreendido anteriormente pela polícia, também utilizava a mesma identificação.

A suspeita recebeu voz de prisão no local, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi conduzida à Central de Flagrantes para a formalização do procedimento policial. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis pela clonagem e pela venda fraudulenta do veículo, enquanto a detida permanece à disposição do Poder Judiciário.