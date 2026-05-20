Homem é espancado até a morte em obra abandonada na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 20/05/2026 às 09h00

Um homem ainda não identificado foi brutalmente espancado até a morte dentro de uma residência em construção abandonada, na tarde desta terça-feira (19), na Avenida Raimundo Cantuária com a Rua Cristalina, bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, uma guarnição da Polícia Militar do Estado de Rondônia, pertencente ao 5º Batalhão, foi acionada após uma denúncia recebida por meio do telefone de emergência 190, relatando que havia um homem caído e possivelmente sem vida dentro do imóvel abandonado.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais realizaram averiguação no interior da construção e constataram que a vítima apresentava sinais evidentes de espancamento, indicando morte violenta.

Diante da situação, foi solicitada imediatamente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que compareceu ao local e confirmou oficialmente o óbito.

A área foi isolada para preservar a cena do crime, sendo acionada a Polícia Técnico-Científica de Rondônia, responsável pelos trabalhos periciais. O rabecão realizou a remoção do corpo após a finalização dos procedimentos técnicos.

A Polícia Civil deverá assumir as investigações para identificar a vítima, esclarecer a motivação do crime e localizar os autores do homicídio.

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das investigações.