Prefeitura de Jaru convoca nova remessa de candidatos aprovados em concurso público

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 09h00

O edital foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (18) e o chamamento é direcionado para as funções de operador de serviços gerais, operador de máquinas pesadas, assistente administrativo, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em raio X, enfermeiro, professor e supervisor escolar.

Os candidatos aprovados têm até o dia 16 de junho para tomarem posse do cargo, sem possibilidade de prorrogação de prazo, e toda a documentação listaa no edital deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.

CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO NA ÍNTEGRA

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/39490?perPage=10&page=1