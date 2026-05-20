FICCO/RO prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 20/05/2026 às 09h15

Porto Velho/RO. Nesta terça-feira (19/5), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante quatro suspeitos e apreendeu mais de 22 kg de entorpecentes na capital.

A ação foi realizada em decorrência de desdobramentos da Operação Alquimia. Na vistoria, foram encontrados, aproximadamente, 21,135 kg de substância aparentando ser maconha, 1,100 kg de substância análoga à cocaína e 515 g de substância com características de crack.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais têm como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado no estado.