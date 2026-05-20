Operação conjunta entre PM e PC cumpre mandados em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 20/05/2026 às 09h00

Nas primeiras horas desta terça-feira, 19, uma ação integrada das forças de segurança foi realizada em Ji-Paraná, reforçando a importância da atuação conjunta no enfrentamento à criminalidade organizada. A operação ocorreu em cumprimento às diretrizes da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A ação contou com a atuação integrada da Polícia Militar de Rondônia, por meio de guarnições da Força Tática, Canil e Núcleo de Inteligência do 2º BPM, em conjunto com a Polícia Civil, em uma demonstração de alinhamento estratégico entre as forças de segurança no combate às organizações criminosas. A união de esforços, compartilhamento de informações e planejamento operacional foram fatores essenciais para a efetividade da operação.

Durante as diligências, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela autoridade judiciária competente, relacionados à investigação de infrações penais ligadas à atuação de organização criminosa. As equipes foram distribuídas estrategicamente em oito endereços distintos, visando localizar indivíduos, objetos e materiais de interesse investigativo.

Com um dos conduzidos, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm, acompanhada de carregador, diversas munições do mesmo calibre, a quantia de R$ 1.810,00 em espécie e uma motocicleta.

Em outro endereço alvo da operação, foi apreendida outra pistola calibre 9mm com numeração suprimida. Além disso, um veículo também foi localizado, sendo constatado posteriormente que a placa afixada não correspondia ao automóvel. Após consultas aos sistemas de segurança pública, verificou-se que o veículo possuía restrição de roubo/furto.

As equipes ainda apreenderam aparelhos celulares e outros materiais considerados relevantes para a continuidade das investigações e fortalecimento da persecução penal.

A Operação Brasil Contra o Crime Organizado reforça a importância da integração entre as instituições de segurança pública, demonstrando que a atuação coordenada, planejada e baseada em inteligência policial amplia a capacidade de resposta do Estado frente à criminalidade organizada. Ao final das diligências, todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ji-Paraná para os procedimentos de polícia judiciária cabíveis.