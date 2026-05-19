Jogos Escolares de Nova Mamoré 2026 começam com modalidades coletivas e individuais até 22 de maio
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/05/2026 às 15h00
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 Estudantes de Nova Mamoré participarão, entre os dias 18 e 22 de maio, da edição 2026 do JENM — Jogos Escolares de Nova Mamoré, evento esportivo que funcionará como fase classificatória para os Jogos Escolares de Rondônia (JOER). A competição reunirá alunos da rede municipal em diferentes modalidades esportivas, tanto coletivas quanto individuais.

A realização do torneio será conduzida pela Prefeitura de Nova Mamoré, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Cultura e Lazer (SEMETEC) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Com a proposta de incentivar a prática esportiva entre os estudantes, o evento também busca fortalecer a integração entre as unidades escolares e ampliar a valorização dos jovens atletas do município.

A cerimônia de abertura está programada para ocorrer na segunda-feira, 18 de maio, às 15h, na Escola Jorge Teixeira. Durante os dias de competição, os participantes disputarão modalidades coletivas como futsal, basquete, voleibol e handebol.

Além das disputas em equipe, o cronograma esportivo incluirá provas e competições individuais. Estão previstas participações em atletismo, xadrez, judô, ginástica rítmica, ciclismo e natação.

Segundo a proposta do evento, o JENM também tem como objetivo estimular valores relacionados à disciplina, ao trabalho coletivo, à promoção da saúde e ao desenvolvimento dos estudantes, por meio do esporte escolar. 

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