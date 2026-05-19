Seminário “Infância Protegida – Futuro Garantido” fortalece rede de proteção à infância

Por assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 15h15

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na noite desta segunda-feira, 18, o Seminário “Infância Protegida – Futuro Garantido”, em alusão à campanha Faça Bonito. O evento aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Vereadores e reuniu autoridades, profissionais da rede de proteção, representantes de instituições e comunidade em geral em um importante momento de conscientização e fortalecimento das ações voltadas à defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Participaram do seminário o vice-prefeito Alcides Rosa, a secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, além de representantes da rede de proteção à infância e adolescência, conselheiros, profissionais da assistência social, educação, saúde, segurança pública e demais convidados.

Organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o encontro teve como principal objetivo reforçar o compromisso coletivo no enfrentamento e prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, promovendo informação, conscientização e integração entre os órgãos que atuam na proteção infantojuvenil.

Um dos momentos mais marcantes da programação foi a realização da “Árvore da Rede de Proteção”, ação simbólica que reuniu representantes da rede em uma construção coletiva. Cada participante deixou sua digital em uma tela, formando uma árvore que simbolizou união, cuidado, crescimento e compromisso com a proteção das crianças e adolescentes do município.

A programação contou ainda com um ciclo de palestras conduzidas por profissionais com ampla experiência nas áreas jurídica, psicológica e educacional.

A primeira palestra foi ministrada pela advogada criminalista Érica Guimarães, que abordou o tema “Proteção da Criança e Identificação da Violência”, trazendo reflexões sobre a importância de reconhecer sinais, prevenir situações de risco e agir de forma responsável diante de possíveis casos de violência.

Na sequência, a psicóloga Fabiana Fagundes falou sobre “Influência Social e Sexualização Precoce”, destacando fatores culturais e riscos contemporâneos que impactam diretamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Encerrando o ciclo de palestras, a educadora parental Lívia Morgana abordou o tema “Violência Digital”, alertando sobre os novos riscos presentes no ambiente virtual e a necessidade de acompanhamento e orientação familiar diante das tecnologias e redes sociais.

Ao final do seminário, as palestrantes receberam homenagens entregues pela secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda dos Santos, em reconhecimento à contribuição prestada no fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência.

Durante o encerramento, a organização destacou que o seminário reafirma o compromisso da gestão municipal com a promoção de políticas públicas voltadas à proteção integral das crianças e adolescentes, fortalecendo a atuação conjunta entre poder público, instituições e sociedade civil na construção de um ambiente mais seguro, acolhedor e protegido para todos.