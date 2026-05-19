Protestos contra crise econômica provocam caos e bloqueios na Bolívia

Por Rádio Itatiaia

Publicada em 19/05/2026 às 15h07

Protestos de sindicatos, mineiros, trabalhadores do setor de transportes e grupos rurais contra o aumento do custo de vida causaram caos em La Paz, na Bolívia, nas últimas semanas.

Alguns dos bolivianos, além de pedir por salários mais altos e auxílio econômico, pressionam por uma renúncia do presidente do país, Rodrigo Paz.

A Bolívia enfrenta uma grave crise econômica. Com os protestos violentos, alguns bancos foram fechados, como o Banco Nacional da Bolívia, o Banco de Crédito da Bolívia, o Banco Econômico e o Banco Unión, por questões de segurança.

Estradas também foram bloqueadas devido às manifestações. A entrega de alimentos, medicamentos e outros bens foi prejudicada com o protesto.