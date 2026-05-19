Programa Faculdade da Prefeitura amplia acesso ao ensino superior e transforma a realidade de famílias na capital

Por Helen Paiva

Publicada em 19/05/2026 às 15h35

Para Léo Moraes, o investimento na juventude é o principal patrimônio da gestão

O sonho de cursar o ensino superior ganhou um empurrãozinho histórico para mais 167 jovens de Porto Velho. Ingressantes do semestre 2026.1, eles participaram nesta terça-feira (19) do VIII Encontro Municipal dos Acadêmicos do Programa de Inclusão Social Faculdade da Prefeitura.

O evento, realizado no Teatro Banzeiros, promoveu a integração dos novos beneficiários e a entrega oficial dos termos de concessão das bolsas integrais.

Com a chegada dos novos acadêmicos, o programa alcança a marca de cerca de 1.100 bolsistas ativos, mantidos com recursos do Tesouro Municipal em instituições privadas parceiras, como a Faculdade Fimca e Metropolitana, o Centro Universitário São Lucas (UNISL) e a Faculdade Unisapiens.

Incentivo aos estudos com sorteio de notebooks

Mais do que garantir a vaga, o município também quer dar condições para que o aluno permaneça e estude com dignidade. Como grande novidade desta edição do encontro, foram sorteados 13 notebooks para os acadêmicos presentes, equipamentos doados pelas próprias faculdades para colaborar na rotina de pesquisas e trabalhos. A distribuição contou com cinco computadores do UNISL, seis da Fimca/Metropolitana e dois da Unisapiens.

Para o prefeito Léo Moraes, o investimento na juventude é o principal patrimônio da gestão, refletindo uma transformação que começa na base e alcança o ensino superior.

"É uma oportunidade de mudar a realidade e o ciclo de toda uma família. Estamos investindo no nosso principal patrimônio. Esse cuidado com a educação já se reflete nos índices históricos do IDEB que alcançamos em Porto Velho já neste primeiro ano de gestão, e seguimos elevando a régua para garantir um ensino superior de mais qualidade e devolver esse resultado para a sociedade".

Parceria que transforma o aprendizado

Mais do que abrir as portas das salas de aula, as instituições privadas parceiras entenderam a importância de oferecer suporte tecnológico para a permanência desses alunos na faculdade. Sendo a maior doadora desta edição, a Fimca reforçou o compromisso com o futuro dos estudantes.

Nelice Milena destacou o apoio aos estudantes com doação de notebooks e incentivo à formação profissional

“Para nós, da Fimca/Metropolitana, é um verdadeiro privilégio fazer parte de um programa tão transformador e acompanhar de perto o surgimento de novos profissionais que vão ajudar a mudar o futuro de Porto Velho. A nossa parceria com a Prefeitura vai além das salas de aula; queremos oferecer ferramentas reais para esses jovens. Por isso, fizemos questão de colaborar nesta edição com a doação de seis dos 13 notebooks sorteados, garantindo o suporte tecnológico necessário para que eles possam se dedicar aos estudos e alcançar sucesso na graduação”, destacou Nelice Milena, representante da Fimca.

Conheça os critérios para aprovação dos alunos

Criado para ampliar o acesso ao ensino superior, o programa exige dedicação e o cumprimento de critérios sociais. Para garantir que o investimento chegue a quem realmente precisa, o Conselho Gestor do Programa Faculdade da Prefeitura (CGFP) segue regras previstas em edital, como explicou o presidente do conselho, Wagner Garcia de Freitas.

“O principal critério é a dificuldade financeira. O aluno também precisa ter nota mínima de 400 pontos no Enem, residir no município há pelo menos cinco anos e possuir renda familiar de até um salário mínimo e meio”, destacou Wagner.

Fiscalização rigorosa e apoio ao estudante

Wagner explicou que o programa segue critérios sociais para garantir o acesso ao ensino superior a quem mais precisa

O cuidado com o dinheiro público e com o futuro dos alunos continua durante toda a graduação, por meio de duas câmaras de fiscalização contínua.

A Câmara Financeira, com participação da Secretaria Municipal de Economia, realiza análise documental rigorosa, incluindo Imposto de Renda e movimentação bancária, para verificar se a família do estudante realmente se enquadra no perfil de vulnerabilidade financeira exigido.

Já a Câmara Pedagógica acompanha frequência, rendimento acadêmico e desempenho dos bolsistas. O monitoramento ocorre durante todo o período da graduação, incluindo diálogo com professores, visitas às universidades e até acompanhamento nas residências dos estudantes.

Retorno para o município

Todo esse esforço conjunto entre Prefeitura, instituições parceiras e famílias tem um objetivo que vai além da formação acadêmica: preparar Porto Velho para o futuro. Ao garantir que mais de mil jovens concluam o ensino superior com estrutura e suporte, o município contribui para romper ciclos de vulnerabilidade social e formar profissionais qualificados para impulsionar o desenvolvimento da capital.

Fotos: Hellon Luiz