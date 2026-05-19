Prefeitura de Jaru abre inscrições para o credenciamento de empreendedores para a praça de alimentação do Arraiá

A Prefeitura de Jaru abriu nesta terça-feira (19), as inscrições para o credenciamento de empreendedores interessados em comercializar produtos durante o Arraiá da Prefeitura 2026.
O evento será realizado nos dias 11 e 12 de junho, no Estádio Municipal Leal Chapelão, e contará com espaço destinado à praça de alimentação com comidas típicas desta época do ano.
As inscrições acontecem até a próxima sexta-feira, 22 de maio, e podem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/
CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA: https://jaru.ro.gov.
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