Prefeitura de Jaru abre inscrições para o credenciamento de empreendedores para a praça de alimentação do Arraiá

A Prefeitura de Jaru abriu nesta terça-feira (19), as inscrições para o credenciamento de empreendedores interessados em comercializar produtos durante o Arraiá da Prefeitura 2026.

O evento será realizado nos dias 11 e 12 de junho, no Estádio Municipal Leal Chapelão, e contará com espaço destinado à praça de alimentação com comidas típicas desta época do ano.

As inscrições acontecem até a próxima sexta-feira, 22 de maio, e podem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/ forms/d/e/1FAIpQLSd_ BTnXqJM216MBplfIicVYdJvIxfdRQN oMuEkLgaLH9EIo1g/viewform?pli= 1

CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA: https://jaru.ro.gov. br/media-wp/2026/05/EDITAL- CREDENCIAMENTO-EMPREENDEDORES- ARRAIA-DAS-ESCOLAS-MUNICIPAIS- 2026.pdf