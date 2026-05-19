“Não vou dividir bens”: Marina Sena fala sobre casamento com Juliano Floss
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/05/2026 às 16h11
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Marina Sena voltou a comentar publicamente sobre seu relacionamento com Juliano Floss e revelou que já considera a possibilidade de casamento, embora tenha uma condição clara quando o assunto envolve patrimônio. A declaração foi dada durante participação no podcast “Desculpincomodar” e repercutiu nas redes sociais.

A artista afirmou que nunca cultivou o sonho de se casar, mas que hoje consegue visualizar a oficialização da relação. Apesar disso, destacou que não pretende abrir mão da proteção sobre os bens conquistados com o próprio trabalho.

“Lutei tanto para conseguir o que consegui, não vou dividir bens de forma alguma.”

Segundo Marina, a preocupação nasceu após observar relatos de mulheres que, após o fim de relacionamentos, perderam parte do patrimônio acumulado. A cantora disse que esse tipo de situação a faz agir com cautela.

“Dá desespero só de pensar.”

Mesmo ao abordar o tema financeiro, Marina fez questão de afastar qualquer suspeita sobre Juliano Floss. A cantora afirmou confiar plenamente no companheiro e garantiu que não vê interesse material na relação.

“Tenho certeza que o interesse dele não é em nada meu.”

Durante a entrevista, a artista também refletiu sobre a pressão social em torno do casamento e avaliou que a formalização nem sempre precisa ser encarada como obrigação, já que muitos casais constroem vida conjunta mesmo sem oficialização no papel.

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