“Homem é homem”: postagem de Zé Felipe movimenta redes e gera especulações sobre Virginia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 16h07

Zé Felipe voltou a repercutir nas redes sociais após uma publicação que levantou especulações entre seguidores sobre uma possível mensagem direcionada a Virginia Fonseca. O cantor compartilhou um vídeo durante treino na academia usando como trilha sonora a música “Homem é Homem, Moleque é Moleque”, interpretada por Nattan com participação dele próprio.

A repercussão ganhou força porque, pouco antes, Zé Felipe já havia chamado atenção ao interagir publicamente com Virginia em um comentário considerado por internautas como uma tentativa de flerte. A nova postagem intensificou as interpretações sobre uma possível reaproximação entre os dois.

No trecho escolhido para o vídeo, a canção traz versos sobre reencontro amoroso e declaração de sentimentos, o que alimentou ainda mais os comentários dos seguidores.

“Que eu vou pegar na sua mão, vou querer te dar beijão, meu te amo é mais alto que os grave do paredão. Cê tá de cara com o cara que cê merece.”

A publicação rapidamente viralizou, com usuários das redes sociais comentando a possibilidade de reconciliação. Parte do público interpretou a postagem como um sinal de que o cantor estaria tentando uma nova chance com a influenciadora.

“Vão voltar com certeza”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Ele doido pra ter mais uma chance”.

Até o momento, nem Zé Felipe nem Virginia se manifestaram diretamente sobre as interpretações envolvendo a publicação.