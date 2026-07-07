Vereador Pastor Evanildo inicia agenda no Cone Sul para ouvir a população e apresentar propostas para Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 07/07/2026 às 17h01

Vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal percorrerá municípios do Cone Sul e outras regiões para dialogar com lideranças, conhecer as necessidades locais e apresentar propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia.

O vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal por Rondônia, Pastor Evanildo Ferreira, cumpre nesta semana uma agenda de visitas ao Cone Sul do estado e a outros municípios, com o objetivo de fortalecer o diálogo com a população, ouvir as principais demandas das comunidades e apresentar propostas para diferentes áreas. O roteiro inclui os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste, Chupinguaia, Campo Novo de Rondônia e Ji-Paraná.

Durante a agenda, Pastor Evanildo participará de encontros com lideranças comunitárias, representantes de entidades, produtores rurais, empresários e moradores. A proposta é conhecer de perto a realidade de cada município, identificar os principais desafios enfrentados pelas comunidades e construir um diálogo permanente voltado à busca de soluções para as necessidades locais.

Segundo o vereador, a aproximação com a população é fundamental para que o trabalho parlamentar esteja alinhado às demandas reais de cada região. "Quero ouvir as pessoas, conhecer de perto a realidade de cada município e compreender os desafios enfrentados pelas famílias. Cada cidade possui necessidades específicas, e somente com diálogo e presença é possível construir propostas que realmente contribuam para melhorar a qualidade de vida da nossa população", afirmou Pastor Evanildo.

Ao longo das visitas, o pré-candidato também apresentará propostas voltadas ao fortalecimento da saúde, da educação, da segurança pública, da agricultura, da cultura e da geração de oportunidades. A agenda busca ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade, valorizando as potencialidades de cada município e discutindo alternativas para impulsionar o desenvolvimento regional.

Para Pastor Evanildo, o Cone Sul desempenha um papel estratégico no crescimento de Rondônia, especialmente pela força do agronegócio, da agricultura familiar e do empreendedorismo. "Nosso compromisso é construir um projeto que represente todas as regiões do estado. Vamos continuar ouvindo a população, visitando as comunidades e trabalhando para defender investimentos que fortaleçam os municípios, gerem oportunidades e promovam mais desenvolvimento para Rondônia", concluiu.