17 mil pessoas aguardam eletrocardiograma, disputa pelas vagas ao Senado mobiliza pré-candidatos, influência de Leo Moraes nas eleições a governador

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/07/2026 às 14h00

Eleições – Repercutindo de forma intensa e positiva as entrevistas do (ótimo) jornalista Vinícius Canova, editor do RONDONIA DINÂMICA com os pré-candidatos a governador, vice e ao Senado que está sendo publicadas semanalmente no site. Todos estão expondo seus plenos e propostas para o futuro político de Rondônia. A desta semana é com o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, pré-candidato a vice do senador e presidente regional do PL em Rondônia, Marcos Rogério, pré-candidato a governador e que já passou pelo RD ENTREVISTA. Camargo classificou o atual governo Marcos Rocha (PSD), já no segundo mandato consecutivo de “péssimo”. Foi contundente ao abordar a situação da saúde pública, onde, segundo ele, “hoje tem 17 mil pessoas aguardando um exame de eletrocardiograma”. Vale a pena ler, e, quem tiver mais tempo, assistir a entrevista.

Senado – As eleições ao Senado, segundo pesquisas de institutos especializados e enquete realizadas por órgãos de comunicação prometem equilíbrio, inclusive com os pré-candidatos ligados à direita apresentando melhor desempenho. A deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP e seu colega de bancada na Câmara Federal Fernando Máximo (PL) estão sempre entre os primeiros. Máximo foi o mais bem votado em 2022 com 85.596 votos e Sílvia Cristina, que foi reeleita, a segunda somando 64.941 votos. Quem também aparece é o pecuarista de Ji-Paraná, Bruno (Bolsonaro) Scheid (PL). Tudo indica, caso o quadro permaneça, que as duas vagas possam ser ocupadas por candidatos de direita. Hoje o PL tem uma das vagas com Rogério, e o MDB, a outra, o seu presidente regional, Confúcio Moura, que já declarou que é pré-candidato a mais um mandato.

Senado III – A pluralidade de pré-candidatos ao Senado é boa para o eleitorado, que terá mais opções para escolher seus candidatos, o que não ocorre com a presidência da República, que deverá, novamente, apresentar mais um confronto de lulistas e bolsonaristas, na contramão da democracia. E a direita de Rondônia provavelmente terá mais um nome para a disputa pelas duas vagas ao Senado, a ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal, Mariana Carvalho (Republicanos) também já adiantou, que estará na disputa eleitoral de outubro deste ano como pré-candidata ao Senado. Não há dúvidas que Mariana, Sílvia Cristina e Máximo identificados com a extrema-direita são nomes expressivos na busca das duas vagas ao Senado. Certamente Confúcio terá muitas dificuldades para conseguir um novo mandato, mas normalmente as duas vagas seriam divididas entre extrema-direita e extrema-esquerda. Hoje é assim com Rogério e Jaime Bagattoli, ambos do PL, direita, e Confúcio do MDB, esquerda.

Governador – Um dos segredos de uma candidatura majoritária a governador é fazer uma composição com candidatos da capital e interior. Para a sucessão estadual de outubro já temos três pares formatados e já em pré-campanhas, que deverão ser homologados nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando partidos e federações definirão seus candidatos O ex-prefeito de Porto Velho, tem como vice o deputado estadual Cirone Deiró, de Cacoal, ambos do UB. O ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria tem como vice o empresário de comunicação, Everton Leoni, os dois do PSD, partido presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha. O senador Marcos Rogério (PL) já tem um companheiro de chapa do interior (Ariquemes), o deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos), que a exemplo dele, tem domicílio eleitoral em Ji-Paraná, segundo município econômico-social e político de Rondônia. Em 2024, nas eleições municipais (prefeito e vereador), estavam em condições de votar mais de 91 mil eleitores.

Governador II – Há quem afirme, que Camargo como vice foi uma estratégia do grupo liderado pelo senador Marcos Rogério, que vota em Ji-Paraná, onde também já foi vereador. Camargo é de Ariquemes, terceiro colégio eleitoral do Estado, mais de 69 mil aptos ao voto em 2024. Os argumentos é que em Porto Velho (mais de 344 mil eleitores em 2024) a missão de somar votos para a dupla Rogério/Camargo é do prefeito Leo Moraes, presidente do Podemos, que foi eleito em 2024 em um segundo turno histórico, onde superou a favorita, Mariana Carvalho (UB) que tinha vencido o 1º turno com mais de 44% dos votos válidos. A estratégia de Rogério e Camargo é garantir votos no segundo e terceiro colégio eleitoral do Estado, enquanto Leo, que está no segundo ano do mandato teria a responsabilidade de garantir a maioria dos votos a dupla apoiada pelo Podemos. Não há dúvida, que estratégia tem fundamento e chances de sucesso. Planejamento é fundamental –também– no processo político-eleitoral. Quem viver verá...

Respigo

Já possível notar que os políticos, principalmente os dirigentes já colocaram os pés no acelerador visando as eleições gerais deste ano, quando serão eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Em nível nacional nenhuma novidade com o presidente Lula (PT) e seu grupo de um lado, e os adeptos do ex-presidente Bolsonaro (PL) do outro. E nada antevê que teremos uma terceira opção em condições de despolarizar as eleições presidenciais +++ Com o Brasil fora da Copa do Mundo, o que o prefeito de Porto Velho Leo Moraes (Podemos) e sua equipe estão esperando para desbloquear ruas e avenidas no centro de Porto Velho? Ou será que vão deixar a área interditada até o final da Copa, o que seria o fim da rosca... +++ Estamos ruins na escolha de favoritos para ganhar a Copa do Mundo de Futebol. O Brasil ficou pelo meio do caminho, mas era previsível +++ A segunda opção seria Portugal, mas Cristiano Ronaldo e demais colegas pisaram na bola. Foram desclassificados pela Espanha. +++ O técnico do Brasil Carlo Lancelotti recebe cerca de 10 milhões de euros por ano (aproximadamente 59,2 milhões). Seria em torno de R$ 4,9 a R$ 5,3 milhões/mês e teria um bônus adicional caso fosse campeão do mundo +++ O contrato vai até 2030. Certamente o ex-técnico do Flamengo Felipe Luís, faria uma campanha bem melhor e com custo infinitamente menor.