Sebrae RO apresenta programação voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios na RRSI 2026

Por sebrae

Publicada em 19/05/2026 às 16h33

Instituição leva para a feira uma programação diversificada com capacitações, articulações estratégicas, incentivo aos pequenos negócios e valorização cultural

O Sebrae em Rondônia estará presente na Rondônia Rural Show Internacional 2026, realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, com uma programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento sustentável. Entre os dias 25 e 30 de maio, a instituição participará de atividades técnicas, institucionais e culturais em parceria com organizações públicas, financeiras, educacionais e representantes do setor produtivo.

Inovação e desenvolvimento para o agro

Durante a feira, o Sebrae promoverá ações direcionadas ao agronegócio, à inovação e ao fortalecimento dos pequenos negócios. Entre os destaques está a Maratona de Inovação, realizada entre os dias 25 e 30 de maio, em parceria com a Embrapa, Instituto Federal de Rondônia, Universidade Federal de Rondônia, Caféron e SEDEC. A atividade reunirá estudantes, pesquisadores, empreendedores e produtores rurais no estande de inovação da SEDEC, promovendo soluções inovadoras para o setor produtivo.

No segmento técnico, o Sebrae em Rondônia participa do Seminário Gestão de Resultado para a Bovinocultura Leiteira e da continuidade do Seminário Dia do Leite, ambos no dia 27 de maio, em parceria com Emater, Idaron, Apron e Seagri. A instituição também participa da apresentação do Projeto Bovinocultura de Corte Sustentável, no dia 26 de maio, no estande da Embrapa, em parceria com Faperon/Senar.

Empreendedorismo feminino e acesso ao crédito

A programação inclui ainda a Caravana Delas, realizada no dia 28 de maio, com o Talk Show “Propósito: Um sentido para Empreender” e a palestra “O Óbvio que Ignoramos: As verdades simples que mais impactam nos resultados”. A iniciativa é desenvolvida em parceria com as Unidades Regionais e Salas do Empreendedor.

Também dentro da programação voltada ao público feminino, o Sebrae em Rondônia promove a palestra “FAMPE 100% para Mulheres”, em parceria com a SEDEC, ampliando o debate sobre acesso ao crédito e incentivo ao empreendedorismo feminino.

Outro destaque é a participação na programação da Carreta Agro do Banco do Brasil, com a palestra “Gestão feminina: inovação e crescimento”, marcada para o dia 27 de maio.

Articulação institucional e ambiente de negócios

Além das ações de capacitação e orientação empreendedora, o Sebrae em Rondônia também participa de reuniões estratégicas com instituições financeiras e cooperativas de crédito, fortalecendo o acesso ao crédito e as oportunidades de negócios no estado.

A programação contempla encontros com Bradesco, Sicoob, Sicredi, Cresol, Credisis e Banco da Amazônia, além da participação no Comitê de Acesso ao Crédito – FROMIMPE, realizado em parceria com a SEDEC.

Cultura, sustentabilidade e valorização regional

A valorização cultural e da economia criativa regional também integra a participação do Sebrae em Rondônia na feira. Entre as ações apoiadas pela instituição estão a exposição e comercialização de chocolates e derivados da Associação dos Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia, realizada durante todos os dias do evento no Pavilhão SEDEC.

O Sebrae em Rondônia também participa do Projeto Pró-Catadores, em parceria com a SEAS, reforçando ações de sustentabilidade e inclusão produtiva ao longo da feira.

Outro destaque é a programação cultural na maloca indígena, com exposição diária de artesanato do povo Povo Karo Arara, realizada entre os dias 25 e 30 de maio em parceria com a Funai e associações indígenas. A agenda inclui ainda visita à maloca indígena no dia 29 de maio.

Com uma atuação integrada e colaborativa, o Sebrae em Rondônia reafirma, durante a Rondônia Rural Show Internacional 2026, seu compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios, da inovação e do desenvolvimento econômico sustentável no estado.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).