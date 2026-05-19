Deputado Alan Queiroz promove sessão solene na Assembleia em homenagem à padroeira de Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 16h05

Uma Sessão Solene em homenagem a Maria Auxiliadora, padroeira de Porto Velho, foi realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia por iniciativa do deputado estadual Alan Queiroz. A cerimônia reuniu autoridades, representantes religiosos e integrantes da comunidade para marcar a devoção à santa considerada símbolo de fé para parte da população da capital rondoniense.

Durante a solenidade, foram destacados aspectos ligados à relevância histórica, cultural e religiosa de Maria Auxiliadora para Porto Velho. O encontro também foi marcado por momentos de agradecimento e manifestações de fé, conforme relatado pelo parlamentar ao mencionar o significado da homenagem à padroeira.

Segundo Alan Queiroz, a realização da sessão representou uma oportunidade de reunir diferentes segmentos da sociedade em torno de uma tradição religiosa mantida ao longo de gerações. A devoção à santa, conforme mencionado, segue associada ao fortalecimento de valores familiares e comunitários no município e no estado.

O parlamentar também registrou o desejo de que Maria Auxiliadora continue sendo referência espiritual para Porto Velho, as famílias rondonienses e a população do estado.