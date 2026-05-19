Luana Piovani reage após vereador chamar professores de “vagabundos” em SP

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 15h57

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para reagir à declaração do vereador Lucas Pavanato (PL), que chamou professores da rede municipal de São Paulo de “vagabundos” durante sessão realizada na Câmara Municipal na última quarta-feira (13), em meio à discussão sobre reajuste salarial da categoria.

Ao comentar o episódio, Luana compartilhou um conteúdo com trecho da sessão legislativa e fez críticas contundentes ao parlamentar em publicação nos stories do Instagram. A manifestação da atriz repercutiu nas redes após o tom agressivo adotado na resposta.

“E o povo quer que eu entre pra política... sei eu tinha arrancado os olhos desse cueca freada, subia ali e destruía essa cara de frango sem tempero dele”, escreveu.

Segundo o conteúdo compartilhado, além da declaração contra os professores, o vereador também teria criticado a greve da categoria e questionado a atuação dos profissionais da educação, o que ampliou a repercussão negativa do episódio entre internautas e perfis públicos.

Lucas Pavanato, de 28 anos, é vereador na capital paulista pelo PL. Já Luana Piovani tem mantido atuação frequente nas redes sociais comentando temas ligados à política, comportamento e debates sociais, geralmente em tom direto.