Polícia britânica abre investigações sobre denúncias de abuso sexual ligadas a Jeffrey Epstein

Por Notícias do Planalto

Publicada em 19/05/2026 às 15h47

A polícia do Reino Unido divulgou nesta terça-feira (19) que está conduzindo investigações sobre duas denúncias distintas de abuso sexual contra menores, supostamente ocorridas durante as décadas de 1980 e 1990, relacionadas ao criminoso condenado Jeffrey Epstein.

Estas investigações foram iniciadas meses após a divulgação, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de documentos vinculados ao financista, que foi encontrado morto em sua cela em 2019, conforme informado pela polícia de Surrey em comunicado oficial.

Uma das apurações está focada em ocorrências registradas em Surrey (sudoeste de Londres) e Berkshire (oeste de Londres) entre meados da década de 1990 e 2000, segundo informações da polícia local.

A outra investigação abrange o período entre meados e o final da década de 1980 na região oeste de Surrey.

Até o momento, nenhuma prisão foi realizada em conexão com essas denúncias.

Em fevereiro, a polícia de Surrey solicitou a colaboração de testemunhas após a divulgação, em dezembro, de documentos do Departamento de Justiça dos EUA que detalhavam acusações de tráfico humano e abuso sexual de menores entre 1994 e 1996 na vila de Virginia Water, em Surrey.

Assim como no pedido anterior, a polícia britânica não revelou nomes em sua última declaração divulgada nesta terça-feira.