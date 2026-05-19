“Barbie Girl”: banda Aqua anuncia fim das atividades após 30 anos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 16h01

A banda dinamarquesa Aqua, conhecida mundialmente pelo sucesso “Barbie Girl”, anunciou o encerramento de suas atividades após três décadas de trajetória. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (18), por meio de uma publicação nas redes sociais oficiais do grupo.

No comunicado, os integrantes destacaram a trajetória internacional construída ao longo dos anos e afirmaram que a despedida ocorre em um momento considerado adequado para preservar a história da banda.

“Nós viajamos o mundo incontáveis vezes, conhecemos muitas pessoas maravilhosas, cantamos juntos com milhares de vocês e dividimos memórias que iremos carregar conosco para sempre.”

Na sequência, o grupo explicou o motivo da decisão, associando o encerramento ao desejo de proteger o legado construído ao longo dos anos.

“Quando se está junto por todo esse tempo, você também aprende quando é a hora de proteger o que você criou junto. Para nós, esse parece o momento certo para dizer adeus.”

Formado por Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, o Aqua surgiu em 1995, inicialmente sob o nome Joyspeed, e se tornou um fenômeno global no fim da década de 1990. O grupo lançou três álbuns de estúdio: Aquarium (1997), Aquarius (2000) e Megalomania (2011).

O maior sucesso da banda, “Barbie Girl”, se consolidou como um dos hits mais marcantes da música pop dos anos 1990, ajudando a projetar o trio internacionalmente.