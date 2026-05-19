Deputado Alex Redano destaca tradição do JIEMA e relembra participação nos jogos estudantis em Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 16h05

A realização da 34ª edição dos Jogos Interescolares Municipais de Ariquemes (JIEMA) foi destacada pelo deputado estadual Alex Redano, que participou do evento e relembrou experiências vividas durante sua juventude nos jogos estudantis do município.

Ao comentar a edição de 2026 do JIEMA, o parlamentar afirmou ter considerado um privilégio acompanhar mais uma realização da competição, ressaltando a importância histórica do evento para a formação de estudantes e para o incentivo ao esporte escolar. Segundo Redano, a competição acumula histórias, talentos e lembranças ao longo das décadas.

O deputado também recordou sua própria trajetória nos jogos, ao mencionar que participou do evento em anos anteriores e que conserva memórias marcantes daquele período. Em sua manifestação, afirmou sentir orgulho ao recordar os momentos vividos no JIEMA, experiência que, segundo ele, ficou registrada de forma significativa em sua trajetória pessoal.

Durante a participação no evento, Redano ainda parabenizou a Prefeitura de Ariquemes, a Secretaria Municipal de Educação, professores, organizadores e atletas envolvidos na realização da competição. O parlamentar desejou que os jogos fossem conduzidos em um ambiente de convivência harmoniosa, marcado por respeito, amizade e espírito de superação entre os participantes, encerrando a mensagem com votos de bom desempenho aos estudantes.