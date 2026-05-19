JIEMA 2026 reúne mais de 1,4 mil atletas e movimenta esporte estudantil em Ariquemes
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/05/2026 às 14h42
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 Mais de 1,4 mil estudantes-atletas já estão mobilizados na 34ª edição do JIEMA — Jogos Interescolares Municipais de Ariquemes, competição que deve movimentar o calendário esportivo do município até o próximo dia 28 de maio. Ao todo, 23 escolas participam do torneio, que contará com 316 disputas ao longo da programação.

Com a presença de 1.413 atletas, os jogos são realizados com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre estudantes e ampliar a integração entre unidades de ensino da cidade. A proposta também busca valorizar talentos estudantis e fortalecer o vínculo entre a comunidade escolar por meio das competições.

A abertura de mais uma edição do evento marca um novo ciclo para o esporte estudantil em Ariquemes. Segundo a Prefeitura, o JIEMA é considerado um espaço de fortalecimento de princípios como respeito, amizade, disciplina, trabalho em equipe e superação, além de estimular o compromisso dos participantes dentro das quadras.

A administração municipal destacou ainda que o investimento no esporte é tratado como ferramenta de transformação social, com incentivo à juventude e apoio ao desenvolvimento de estudantes dentro e fora do ambiente esportivo. A competição foi apresentada como o principal evento esportivo estudantil do município em 2026. 

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