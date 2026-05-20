Deputado Luizinho Goebel anuncia entrega de oito ambulâncias para municípios de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 08h55

O deputado estadual Luizinho Goebel anunciou a destinação de oito ambulâncias para atender municípios de Rondônia, reforçando investimentos na área da saúde pública e no atendimento à população do interior do Estado.

Segundo o parlamentar, os veículos serão distribuídos entre diferentes cidades, fortalecendo o transporte de pacientes e ampliando a estrutura de atendimento das unidades municipais de saúde.

De acordo com o anúncio, uma ambulância será destinada ao município de Pimenteiras do Oeste. O município de Chupinguaia receberá duas unidades. Outras duas ambulâncias irão atender Vilhena.

Também serão contemplados os municípios de Urupá, Presidente Médici e Machadinho d'Oeste, cada um com uma ambulância.

Ao comentar a ação, Luizinho Goebel destacou o compromisso do mandato com a saúde pública e com o atendimento da população rondoniense.

“Esse é o compromisso do seu amigo e deputado estadual Luizinho Goebel, que trabalha para todos os setores, mas em especial para a saúde, porque nós gostamos é de cuidar de gente”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda que os investimentos buscam garantir melhores condições de transporte para pacientes, especialmente em municípios do interior, onde o deslocamento para atendimentos médicos muitas vezes depende do suporte das ambulâncias municipais.