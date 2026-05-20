Rolim de Moura conquista destaque nacional em índice de progresso social e reforça força do desenvolvimento municipal

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 14h48

A gestão pública de Rolim de Moura ganhou mais um importante reconhecimento. Dados divulgados pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 mostram que o município alcançou indicadores positivos em áreas fundamentais para a qualidade de vida da população, reforçando o desenvolvimento social e os investimentos realizados nos últimos anos.

De acordo com o levantamento, Rolim de Moura atingiu índice geral de 62,85 pontos no IPS Brasil 2026, sendo o município mais bem colocado de Rondônia e conquistando posições de destaque em diversos indicadores ligados à educação, moradia, saúde e acesso a serviços básicos.

Entre os números que mais chamam atenção está o desempenho no indicador de Moradia, que alcançou 95,42 pontos, colocando o município em posição de destaque nacional dentro da faixa populacional analisada. O resultado demonstra avanços importantes em infraestrutura urbana, iluminação elétrica adequada, coleta de resíduos e qualidade habitacional.

Outro setor com avaliação positiva foi o de Acesso ao Conhecimento Básico, com 80,72 pontos, evidenciando os investimentos realizados na educação municipal e no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao ensino.

O levantamento também apresentou bons índices em Acesso à Informação e Comunicação, com 75,80 pontos, refletindo o avanço da conectividade e do acesso da população aos meios digitais.

Na área das Necessidades Humanas Básicas, Rolim de Moura alcançou 74,51 pontos, mostrando evolução em indicadores ligados à saúde básica, vacinação, atendimento primário e serviços essenciais.

O resultado fortalece o discurso de desenvolvimento defendido pela administração municipal, que tem buscado ampliar investimentos em infraestrutura, educação, saúde e qualidade de vida. Os indicadores também servem como ferramenta estratégica para direcionar futuras ações da gestão pública.

Com população estimada em mais de 62 mil habitantes, Rolim de Moura segue consolidando sua posição como uma das cidades mais importantes de Rondônia, combinando crescimento econômico, avanços sociais e melhorias estruturais que impactam diretamente o cotidiano da população.