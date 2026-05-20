Feirão do Produtor oferece mais segurança aos feirantes e consumidores

Por Natalino FS

Publicada em 20/05/2026 às 15h19

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), anunciou na manhã desta terça-feira (19) o reforço na segurança do Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães, localizado no primeiro distrito do município. A iniciativa visa garantir mais tranquilidade para feirantes, consumidores e visitantes que frequentam o espaço.

O novo sistema de monitoramento conta com a instalação de câmeras em pontos estratégicos dentro e fora do Feirão, ampliando a prevenção e auxiliando no combate a situações de risco. As imagens são acompanhadas em tempo real por uma central de monitoramento instalada na sede da Semagri, além de ficarem à disposição dos órgãos de segurança pública e dos próprios feirantes, quando necessário.

Localizado na Avenida Marechal Rondon, nº 1.322, no bairro Dois de Abril, o Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães é referência no comércio de produtos da agricultura familiar e reúne uma grande variedade de itens, como hortifrúti, carnes, pães caseiros, utensílios domésticos, cosméticos e artesanatos. A praça de alimentação também é um dos atrativos do local, oferecendo lanches e refeições para todos os gostos.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Marcus Cândido, o investimento em segurança fortalece a proteção da população e amplia a sensação de tranquilidade para quem trabalha e frequenta o Feirão.“O sistema é fundamental para reforçar a segurança da população e permite monitorar e identificar situações de risco, além de ampliar a ação da Segurança Pública”, destacou o secretário.

Com a implantação do sistema, consumidores e trabalhadores passam a contar com um ambiente mais seguro e organizado. A Prefeitura de Ji-Paraná reforçou que segue aberta para ouvir sugestões da população e investir em melhorias que contribuam para a qualidade de vida de todos.