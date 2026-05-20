Margareth Serrão sai em defesa de Virginia após ataques

Por IG

Publicada em 20/05/2026 às 16h06

Margareth Serrão usou suas redes sociais nesta quarta-feira (20), para sair publicamente em defesa da filha, Virginia Fonseca . A influenciadora vem enfrentando uma série de críticas na internet, após publicar um vídeo da sua viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em que aparece beijando um macaco durante uma visita a um zoológea'ico e brincando sobre a pegada do animal.

O registro publicado por Virginia causou uma grande polêmica na internet, após internautas associarem a cena a comentários racistas direcionados ao jogador Vini Jr, craque do Real Madrid, e ex-namorado da influenciadora, de quem ela se separou recentemente.

Bastante incomodada com a repercussão e com os ataques que a filha passou a receber, Margareth não poupou palavras para rebater as acusações e criticar a postura dos internautas. Em um desabafo, ela afirmou que associação foi feita na web por pessoas maldosas.

Defendeu a filha

Margareth garantiu que Virginia jamais teve a intenção preconceituosa ou de ferir o ex-namorado com a publicação, reforçando o desgaste emocional que esse tipo de situação causa na família. "C erteza que a Virginia sequer pensou isso que esse povo está falando. Aff, haja paciência, haja psicológico, só Deus, viu", disse ela.