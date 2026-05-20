Escoteiros e desbravadores participam de ações educativas do Maio Amarelo, em Porto Velho

Por Michele Carvalho

Publicada em 20/05/2026 às 16h42

Uma programação especial voltada para crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) no domingo (17). A ação, denominada “Detran em Movimento” fomentou a campanha Maio Amarelo 2026, reunindo cerca de 130 escoteiros e desbravadores acompanhados por responsáveis e professores, na Escola Pública de Trânsito (EPT), em Porto Velho.

Durante a programação, os participantes passaram por diversos espaços educativos preparados pelo Detran-RO, com atividades simultâneas voltadas à conscientização sobre segurança viária de forma lúdica, prática e interativa. A iniciativa reforça o tema da campanha deste ano: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância das ações educativas realizadas junto às crianças e adolescentes. “Investir em educação para o trânsito é investir na preservação da vida. Essas ações contribuem na formação de cidadãos mais conscientes, preparados para construir um trânsito mais humano e seguro no futuro.”

DETRAN EM MOVIMENTO

Entre as atividades desenvolvidas destacaram-se: a sala de jogos pedagógicos, o túnel do trânsito, o painel interativo do Detran-RO com desafios educativos, recreação orientada por profissionais de educação física e palestras voltadas aos adolescentes com o tema “Além do Retrovisor”, abordando comportamento seguro, responsabilidade e conscientização no trânsito.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que o trabalho desenvolvido pela Escola Pública de Trânsito fortalece a construção de uma cultura de paz no trânsito. “O Maio Amarelo é um movimento de conscientização, mas principalmente de transformação social. Quando aproximamos crianças, adolescentes e famílias dessas experiências educativas, mostramos que a segurança no trânsito começa nas pequenas atitudes do dia a dia.”

Projeto Samuzinho, parceiro da ação, levou orientações práticas de primeiros socorros

PRIMEIROS SOCORROS

A programação também contou com a participação do Projeto Samuzinho, parceiro da ação, que realizou orientações práticas de primeiros socorros e ensinou às crianças como agir em situações de emergência, além de apresentar informações importantes sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Hijazi, enfatizou que o ambiente educativo contribui para uma aprendizagem mais efetiva. “Quando trabalhamos a educação para o trânsito de maneira dinâmica e participativa, conseguimos despertar a atenção das crianças e adolescentes para atitudes que salvam vidas. É um aprendizado que eles levam para a rotina e compartilham com suas famílias.”

As ações do Maio Amarelo 2026 continuam em diversos municípios de Rondônia, com atividades educativas, palestras, intervenções e ações de conscientização voltadas à preservação da vida no trânsito.