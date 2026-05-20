Lô Borges terá músicas inéditas lançadas em álbum póstumo: A Estrada

Por Mix Me

Publicada em 20/05/2026 às 16h24

O cantor e compositor Lô Borges, que faleceu em 02 de novembro de 2025, terá dez músicas inéditas lançadas no álbum póstumo A Estrada. Previsto para 10 de junho, a produção é uma união do mineiro com o irmão, Márcio Borges.

Para o trabalho, o parceiro musical de Lô escolheu a música Campo Alegre KM 500 mil como single de abertura. A divulgação antecipada será no próximo dia 29 de maio. Sem saída, Travessia do deserto, Última parada e Um velho sentado na beira da estrada são algumas das faixas que compõem o tracklist de A Estrada.

De acordo com o músico Thiago Corrêa, responsável por coproduzir o disco, esse novo trabalho representa o reencontro de Lô e Márcio. Ele destaca, sobretudo, a simplicidade e profundidade característica da colaboração de ambos.