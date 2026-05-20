Marido de Kelly Key fala sobre recuperação após sofrer AVC

Por IG

Publicada em 20/05/2026 às 16h20

Mico Freitas, marido de Kelly Key , voltou oficialmente para Angola quase dois meses depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Portugal. O empresário apareceu nas redes sociais para contar que, aos poucos, está retomando a rotina que precisou interromper abruptamente por causa dos problemas de saúde.

Melhor e ainda se recuperando do choque, o marido da cantora comentou sobre a emoção de voltar ao cotidiano e admitiu que a experiência transformou sua forma de enxergar a vida. De acordo com ele, o processo de recuperação trouxe reflexões profundas e também uma sensação inesperada diante da possibilidade de voltar a realizar tarefas simples do dia a dia.

Mico Freitas explicou que, ao longo desse período delicado, sua maior dúvida era se conseguiria recuperar rapidamente a antiga rotina.

“O pensamento era sempre: ‘Quando eu vou conseguir voltar à minha rotina e fazer as coisas de que eu gosto?’. E agora que as coisas estão a acontecer, chega a ser estranho”, explicou o empresário em seus stories, na manhã desta quarta-feira (20).