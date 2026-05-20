Prefeitura de Ji-Paraná promove ações do projeto “Saúde do Jovem” nas UBSs do município

Por Natália Pessoa

Publicada em 20/05/2026 às 17h01

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue promovendo durante o mês de maio uma série de encontros educativos voltados aos adolescentes do município por meio do projeto “Saúde do Jovem”. A iniciativa leva informações, orientação e acolhimento aos jovens em diferentes unidades básicas de saúde, abordando temas importantes relacionados à saúde física, mental e emocional.

Entre os assuntos trabalhados nas ações estão saúde mental e emoções, cuidados com o corpo e higiene, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), prevenção e gravidez na adolescência, além de outros temas voltados ao bem-estar e à conscientização dos adolescentes.

Nesta semana, uma das atividades foi realizada na UBS São Francisco, reunindo adolescentes para uma roda de conversa sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ação buscou promover informação, prevenção e conscientização, incentivando o diálogo aberto e responsável sobre saúde entre os jovens.

A programação do projeto começou no início do mês e já passou pelas UBS Nova Colina, São Bernardo, KM 5, São Francisco, L1 Maringá, Dom Bosco e Juscelino Cardoso. Nos próximos dias, as atividades continuam nas unidades Green Park, José dos Santos, Nova Londrina, Primavera, 02 de Abril, BNH e Nova Brasília.

Segundo a Semusa, o objetivo é fortalecer o vínculo entre os adolescentes e os serviços de saúde, criando espaços seguros de escuta, orientação e acolhimento dentro das unidades de saúde do município.

A Prefeitura de Ji-Paraná destaca que ações preventivas e educativas são fundamentais para promover mais qualidade de vida, informação e cuidado à população jovem do município.