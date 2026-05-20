Izabel Goulart surge irreconhecível em Cannes e choca fãs: ‘O que fez na cara?’

Por R7

Publicada em 20/05/2026 às 16h12

Izabel Goulart apareceu com um look deslumbrante e cheio de brilho no tapete vermelho do Festival de Cannes nesta segunda-feira (18). Mas o que acabou chamando a atenção foi a mudança na aparência da modelo de 41 anos.

A modelo compartilhou alguns cliques em suas redes sociais, mas os fãs ficaram impressionados com o quanto ela estava diferente.

“Mulher, o que tu fizeste na cara?”, questionou um. “Nossa, que diferente, quase não reconheci”, disse outro. “Estou confuso! O que aconteceu com a cara dela? Por que ela parece tão diferente? Como se nem fosse ela”, comentou um terceiro. “Não deixou de ser linda, mas perdeu a identidade”, opinou mais um.

Izabel estava acompanhada do marido, o goleiro alemão Kevin Trapp, de 35 anos. Ele fez questão de se declarar para a modelo no Instagram.

“Maravilhosa, linda. Te amo”, postou o jogador de futebol.