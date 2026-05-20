Brasil e EUA iniciam negociações após visita de Lula à Casa Branca

Por Kellen Barreto/g1

Publicada em 20/05/2026 às 15h58

O governo brasileiro avaliou como positiva a primeira conversa com representantes dos Estados Unidos após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Casa Branca, no início deste mês.

Segundo o ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, houve na última terça-feira (19) uma reunião por videoconferência entre ele e o secretário de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, além das equipes técnicas dos dois países.

De acordo com o ministro, a avaliação do encontro foi “excelente”. Segundo Elias Rosa, Lula orientou os negociadores brasileiros a buscarem compromissos concretos do lado americano nas tratativas comerciais. As propostas do Brasil, no entanto, ainda não foram apresentadas formalmente.

A estratégia definida entre os dois governos é avançar em acordos específicos, negociados ponto a ponto, em vez de tentar fechar um grande e único acordo comercial amplo de uma só vez.