Homem mata ex-mulher na rua na Espanha; testemunhas acorrentam suspeito

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 20/05/2026 às 15h50

Um homem matou nesta terça-feira (19) a ex-companheira em plena rua de Figueres, na Espanha, após ser detido e solto duas vezes em dois dias. Testemunhas que presenciaram o crime reagiram e acorrentaram o suspeito até a chegada da polícia.

Crime ocorreu em uma praça pública e foi testemunhado por várias pessoas. Segundo o jornal El País, o suspeito, um espanhol de 48 anos, matou a ex-companheira -uma mulher trans hondurenha de 33 anos- a facadas que atingiram o tórax, braços, costas e pescoço e, depois, caminhou até uma fonte para lavar o sangue das mãos.

Serviços de emergência foram acionados. A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Vídeos mostram momento em que suspeito é cercado por testemunhas. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o suspeito é derrubado por pessoas que estavam no local. Ele foi imobilizado e acorrentado até a chegada da polícia. Outras imagens também registraram o ataque à mulher.

Suspeito foi preso no domingo (17) por abuso e ameaças e foi liberado. Ele acabou sendo detido novamente na segunda (18), por agressão, abuso, danos à propriedade e violação de uma ordem de restrição, de acordo com a publicação.

Homem aceitou acordo judicial por violência doméstica. Ele teria recebido uma pena de prisão de seis meses e uma ordem de restrição que o proíbe de se aproximar da vítima a menos de 250 metros e de se comunicar com ela por um ano e quatro meses".

Assassinato ocorreu horas depois. O crime contra a ex-companheira ocorreu na madrugada de terça-feira.