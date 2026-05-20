Governo Trump indicia Raúl Castro, ex-presidente de Cuba

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 20/05/2026 às 15h41

O governo Trump indiciou nesta quarta-feira (20) Raúl Castro, 94, ex-presidente de Cuba. A informação foi divulgada inicialmente por uma fonte à agência de notícias Reuters.

O homem foi acusado de conspiração para matar cidadãos americanos, quatro homicídios e destruição de aeronaves. A confirmação, também dada por outros jornais como a CNN, antecipa um anúncio esperado para a tarde desta quarta-feira (20), durante um evento em homenagem à população cubana, em Miami.

Indiciamento tem como base um incidente de 1996, em que jatos cubanos derrubaram aviões operados por um grupo de cubanos exilados. Quatro pessoas morreram na ocasião. O evento desta tarde vai homenagear estas vítimas.

O indiciamento aumenta a campanha de pressão contra o governo comunista da ilha. Agora, a acusação precisa ser aprovada por um grande júri para seguir.

O processo criminal contra Castro lembra a acusação anterior de tráfico de drogas contra o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. A acusação contra Maduro foi usada pelo governo Trump para justificar a operação de janeiro que capturou o venezuelano, que se declarou inocente.

Em março, Trump ameaçou que Cuba "seria a próxima" depois da Venezuela. Desde então, as sanções e pressões econômicas contra a ilha se intensificaram.

O principal promotor federal em Miami, Jason Reding Quiñones, é um aliado de Trump. Além do caso envolvendo Castro, ele também supervisiona uma investigação sobre o ex-diretor da CIA John Brennan, um adversário de longa data de Trump.

Mais cedo, legisladores da Flórida fizeram uma declaração pública pedindo o indiciamento de Castro. "Esperamos que o dia da justiça tenha, finalmente, chegado", disse Mario Diaz-Balart, republicano e sobrinho da primeira esposa de Fidel Castro, Hilda Caballero Brunet.

Castro apareceu em público em Cuba pela última vez no início deste mês. Desde então, não há evidências de que ele tenha deixado a ilha ou de que o governo permita sua extradição.

QUEM É RAÚL CASTRO

Raúl Castro é irmão de Fidel Castro, o revolucionário e inimigo de longa data dos Estados Unidos. Enquanto Fidel liderou o governo comunista da ilha por décadas, Raúl Castro deixou o cargo de presidente de Cuba em 2018.

Dois anos após deixar a presidência de Cuba, Raúl Castro entregou a liderança do partido comunista em 2021. nesta quarta-feira (20), quem preside Cuba e lidera o partido é Miguel Díaz-Canel.

Raúl Castro era ministro da Defesa de Cuba durante o incidente de 1996, que culminou no seu indiciamento nesta quarta-feira (20). O governo cubano argumentou que o ataque foi uma resposta legítima à invasão dos aviões no espaço aéreo cubano.

Os Estados Unidos condenaram o ataque e impuseram sanções, mas não tinham apresentado acusações criminais contra nenhum dos irmãos Castro até nesta quarta-feira (20). O Departamento de Justiça acusou três oficiais militares cubanos em 2003, mas eles nunca foram extraditados.

PRESSÃO SOBRE CUBA

Tensões entre Washington e Havana subiram nos últimos meses, com a situação piorando após a prisão de Nicolás Maduro na Venezuela. O governo Trump descreveu o atual governo comunista de Cuba como "corrupto e incompetente" e segue pressionando por uma mudança de regime.

O ápice da pressão aconteceu quando Trump implementou um bloqueio e ameaçou com sanções os países que fornecem combustível a Cuba. Com isso, interrupções no fornecimento de energia tornaram-se ainda mais frequentes e danos economia foram causados.

Em uma rara visita à ilha, o chefe da CIA, John Ratcliffe, disse que os EUA auxiliariam Cuba em questões econômicas e de segurança "se houver mudanças fundamentais". O recado foi transmitido a pedido do presidente Donald Trump.