Porto Velho apresenta evolução em indicadores de qualidade de vida, mas ainda enfrenta desafios históricos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 20/05/2026 às 15h14

Mesmo diante de desafios históricos relacionados à baixa cobertura de saneamento básico, acesso ao tratamento de água e esgoto e outros problemas estruturais acumulados ao longo de décadas,o município de Porto Velho vem apresentando evolução em seu Índice de Progresso Social (IPS).

Em comparação com a última medição apresentada em 2024, a cidade registrou crescimento de mais de 2%. A pontuação do município, que era de 57,10% em 2024, passou para 58,59% em 2026, demonstrando evolução gradual em indicadores ligados à qualidade de vida da população.

Os dados também apontaram melhora em componentes relacionados ao acesso à informação e comunicação, direitos individuais, educação, saúde, meio ambiente e saneamento.

Porém, nem mesmo o trabalho intensificado desenvolvido nos últimos dois anos foi capaz, ainda, de sanar questões que exigem medidas de longo prazo, como é o caso do saneamento básico, problema que começou a ser enfrentado de forma mais efetiva após a garantia de mais de R$ 200 milhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A projeção da prefeitura é que, até a próxima medição do IPS, a capital rondoniense continue avançando de forma constante, mantendo ações de zeladoria urbana e investimentos em grandes obras de infraestrutura.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o compromisso assumido com a população de entregar uma cidade que ofereça dignidade e oportunidades aos cidadãos é o combustível para um trabalho contínuo voltado à melhoria da qualidade de vida.

“Sabíamos que o desafio era árduo desde o primeiro dia de gestão. Porém, a nossa dedicação ao povo porto-velhense nos motivou a dar início a um processo acelerado de trabalho que revisitou negligências históricas e resgatou o sentimento de pertencimento. Seguiremos avançando, dia após dia, sem hesitar, até que a nossa população possa dizer que vive em uma cidade limpa, bonita e organizada”.

Com políticas estruturantes, investimentos em infraestrutura e fortalecimento do planejamento técnico, Porto Velho caminha para um futuro diferente de sua realidade histórica.