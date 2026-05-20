Marcos Rogério defende descentralização da saúde e afirma que 70% dos pacientes não precisariam ir a Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 15h09

A necessidade de reestruturar o atendimento de saúde nos municípios do interior voltou a ser defendida pelo senador e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério, ao abordar o deslocamento de pacientes para Porto Velho em busca de atendimento médico especializado.

Segundo o parlamentar, cerca de 70% das pessoas que precisam viajar até a capital para tratamento poderiam permanecer em seus próprios municípios caso os serviços públicos de saúde estivessem funcionando de forma adequada no interior do estado. A avaliação foi apresentada dentro da defesa de uma política de descentralização da rede de atendimento.

Na manifestação, o senador classificou a descentralização da saúde como uma medida urgente, sustentando que o atual modelo impõe desgaste físico e emocional a pacientes que, em muitos casos, já se encontram com o estado de saúde fragilizado. Para ele, a necessidade de percorrer centenas de quilômetros para buscar atendimento agrava o sofrimento enfrentado pela população que depende exclusivamente do sistema público.

Ao tratar do tema, Marcos Rogério afirmou que o problema pode ser solucionado a partir de gestão e decisões administrativas voltadas à ampliação da capacidade de atendimento nos municípios, defendendo maior eficiência na oferta de serviços de saúde fora da capital. Em tom político, concluiu a manifestação afirmando que “é hora de mudar, Rondônia”.