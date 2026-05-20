Rondônia Rural Show Internacional mobiliza segmento, Bodas de Platina do casal Nair/Assis Gurgacz, Cujubim inaugura nova e funcional creche

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/05/2026 às 14h00

RRSI – O maior e mais importante evento do gênero da Região Norte será realizado na próxima semana, mas já mobiliza o segmento agropecuário e tecnológico. A 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), em Ji-Paraná, ocorrerá no período de 25 a 30 deste mês de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, às margens da BR 364, no trecho Ji-Paraná a Presidente Médici. Em 2025 mais de 446 mil pessoas participaram da maior feira de agronegócio de Rondônia e do Norte do País, onde foram comercializados, durante os dias do evento CR$ 5,1 bilhões. A expectativa para este ano é de superar os dois recordes (público e comercialização) devido à enorme movimentação não somente comercial, onde há dias já não é possível encontrar vagas na rede hoteleira, inclusive nos municípios da região e é crescente a movimentação enorme nos restaurantes, bares e comércio em geral.

RRSI II – A organização da RRSI é do Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e este ano tem como tema “Exportação e Desenvolvimento”. A mostra é reconhecida como uma das mais qualificadas em termos de tecnologia e negócios agropecuários da Região Norte com Rondônia se consolidando como referência nacional e internacional no segmento e na produção e inovação de mercado. Para o governador Marcos Rocha, que preside o PSD no Estado, “Rondônia mantém equilíbrio entre produção, responsabilidade social e desenvolvimento. Em 2026, queremos mostrar ao Brasil e ao mundo nossa capacidade de exportar mais, gerar empregos e promover o crescimento estadual com eficiência”. A sede do Governo do Estado estará centralizada na RRSI durante a semana, o mesmo ocorrendo com a Assembleia Legislativa (Ale), que, a exemplo do Poder Executivo, tem estande no local, onde serão realizadas sessões solenes e extraordinária.

Cujubim – Na última semana foi inaugurada em Cujubim a moderna e funcional Creche Manoa, que atenderá cerca de 370 crianças. A obra foi possível, graças ao apoio da empresa Manoa Exploração Florestal e Serviços Ambientais em parceria com o município. A Manoa é referência no segmento de manejo florestal e desenvolvimento sustentável na região. A contrapartida foi da prefeitura, que adquiriu os móveis. O representante da região na Assembleia Legislativa (Ale), deputado Pedro Fernandes (PRD), que foi prefeito do município em dois mandatos, disse que a empresa Manoa “é muito importante para Cujubim, gera empregos e renda e contribuiu diretamente para o desenvolvimento do município. Essa construção representa o compromisso que a empresa possui com Cujubim e com o futuro das nossas crianças, disse o parlamentar”, argumentou o parlamentar, que participou da solenidade de entrega da obra.

Platina – Um dos casais mais queridos em Rondônia e também em Cascavel, no Paraná, onde está a sede da Eucatur, o empresário Assis Gurgacz e sua esposa Nair, está em clima de festa. Também proprietários do Diário da Amazônia, da Rede TV! no Estado, Faculdade de Medicina FAG, em Cascavel, além de outros empreendimentos comemora uma data importante no dia de hoje (20). Assis e Nair estão reunidos com membros da Família, em Cascavel, nas dependências da FAG, celebram os 65 anos de uma feliz e exemplar convivência a dois, junto com a Família composta de os filhos iluminados (Acir, Algacir, Assis Neto e Jaqueline). O Sr. Assis, e a Dona Nair estão reunidos com os familiares, menos o irmão Airton Gurgacz, ex vice-governador e ex-deputado estadual, que passou por procedimento cirúrgico no ombro e não pode comparecer para marcar a importante data chamada de Bodas de Platina ou Pérola Negra. Que Deus continue iluminando a Família tão querida e exemplar.

Pré-candidatos – A busca de apoio para a sucessão estadual em Rondônia aos poucos vai ganhando espaços na mídia estadual. Se até recentemente o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (UB) é quem mais percorria o Estado em busca de parceiros, inclusive já com vice definido, o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal), esta semana o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) também resolveu colocar o pé na estrada. Além de visitar órgãos de imprensa e lideranças em Porto Velho, também esteve pelo interior divulgando sua pré-candidatura e buscando parceiros. Outro pré-candidato com considerável densidade eleitoral, além dos dois citados, o senador Marcos Rogério, que preside o PL em Rondônia, esteve mais nos bastidores, mas certamente deverá visitar lideranças até o final de semana na corrida pela sucessão estadual que ganha corpo a cada dia e com a proximidade das convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão escolhidos os candidatos aos cargos eletivos. Mas certamente a RRSI de Ji-Paraná, na próxima semana, deverá concentrar os pré-candidatos a governador, vice, Senado (duas das três vagas)), além de deputados federais e estaduais durante os dias de mostra. Quem viver verá...

Respigo

Na próxima semana (25 a 30) a Assembleia Legislativa (Ale) funcionará em horário integral. Abertura às 7h30 e fechamento às 13h30 +++ É que os deputados estarão centralizados na 13ª Rondônia Rural Show Internacional. A Ale-RO tem estande onde promoverá sessões solenes e extraordinária no dia 28 pela manhã e à tarde +++ Existe uma curiosidade enorme para saber quem será o pré-candidato a vice de Marcos Rogério (PL), que concorre a governador. Um dos nomes é de o deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) +++ Mas há quem garante, que será o tio do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado, o empresário Márcio Barreto, de Porto Velho. As apostas estão abertas... +++ Palmeiras e Flamengo podem carimbar o passaporte para as oitavas com uma rodada de antecedência. O Verdão (líder do Grupo F com 8 pontos) recebe o Cerro Porteño e se classifica com uma vitória simples +++ No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Estudiantes e depende somente de um empate para assegurar a liderança do Grupo O Mengão aguarda 3 pontos no tribunal da Conmebol devido ao jogo cancelado contra o Medellín.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412