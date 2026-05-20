SINTERO e demais entidades realizam reunião; Encontro debateu as necessidades de diferentes categorias e os próximos passos nas reivindicações

Por SINTERO

Publicada em 20/05/2026 às 14h13

Na tarde desta terça-feira (19), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Rondônia (SINTERO) se reuniu com representantes de diferentes entidades sindicais para discutir as demandas dos servidores públicos do município de Porto Velho.

Estiveram representados o Sindicato dos Professores e Professoras do Estado de Rondônia (Sinprof), o Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Velho (Sindeprof) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Foram debatidas pautas com reivindicações de todas as categorias de servidores públicos do município de Porto Velho.

Diante da dificuldade enfrentada pelos sindicatos com a administração municipal em conseguir um acordo com o prefeito Léo Moraes, deliberou-se que:

Será realizada Assembleia geral unificada no próximo dia 28 de maio, a partir das 8 horas da manhã, em frente à sede da Prefeitura Municipal;

Buscar a adesão de outras entidades que representem diferentes categorias que compõem o serviço público de Porto Velho.

Pautas pendentes de respostas desde janeiro para os trabalhadores em educação:

Piso na carreira dos professores;

Mesmo percentual na carreira no vencimento dos técnicos educacionais;

Aumento do auxílio alimentação.

Diante disso, o SINTERO vai em busca de reivindicar os direitos dos trabalhadores em educação do município de Porto Velho.