Prefeitura de Vilhena organiza alterações no trânsito para acesso à ExpoVilhena

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 14h41

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, informou mudanças no tráfego de veículos nas imediações do parque de exposições durante a realização da ExpoVilhena. As medidas têm como objetivo organizar o fluxo e garantir maior segurança no acesso ao evento.

De acordo com o planejamento, os dois portões de entrada do parque agrícola estarão em funcionamento, com acesso pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e pela Avenida Liliana Gonzaga.

Uma das principais alterações será a implantação de mão única na Avenida Mamede Abrão Júnior, no trecho em frente ao parque até a Avenida Álvaro José Gonçalves, durante os dias do evento. A medida busca melhorar a fluidez do trânsito nos horários de maior movimento.

Além disso, a rotatória da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes estará temporariamente desativada. Com isso, os motoristas deverão utilizar vias alternativas indicadas pela sinalização no local.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, planejem o trajeto com antecedência. As mudanças valem durante o período de realização da ExpoVilhena, de 21 a 24 de maio.