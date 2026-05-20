Deputado Alex Redano solicita subestação de energia para Hospital Municipal de Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 20/05/2026 às 14h46

De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, o hospital enfrenta uma demanda crescente nos serviços de saúde, tornando necessária a ampliação e modernização da infraestrutura elétrica da unidade (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando a aquisição e instalação urgente de uma subestação de energia elétrica para o Hospital Municipal de Ariquemes.



A iniciativa busca garantir mais segurança e estabilidade no fornecimento de energia da unidade hospitalar, considerada essencial para o funcionamento adequado dos equipamentos médicos e para a continuidade dos atendimentos à população.



De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, o Hospital Municipal enfrenta uma demanda crescente nos serviços de saúde, tornando necessária a ampliação e modernização da infraestrutura elétrica da unidade.



Alex Redano alertou que a ausência de uma subestação compatível com a demanda atual pode provocar oscilações e interrupções no fornecimento de energia, comprometendo aparelhos hospitalares, sistemas de refrigeração de medicamentos e o atendimento aos pacientes.



“O Hospital Municipal precisa de uma estrutura elétrica segura e eficiente para garantir atendimento digno à população e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde”, destacou o deputado.



A indicação reforça ainda que a instalação da subestação proporcionará maior segurança elétrica, melhor desempenho dos equipamentos hospitalares e mais eficiência nos atendimentos realizados no município.



Foto: Rafael Oliveira