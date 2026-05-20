Plano de Manejo da Reserva Biológica Rio Ouro Preto avança com oficina participativa em Guajará-Mirim

Por Adenilson Florentino

Publicada em 20/05/2026 às 14h20

Com o objetivo de construir um documento que servirá como referência para as decisões de manejo e planejamento da Reserva Biológica (Rebio) do Rio Ouro Preto, o governo de Rondônia está realizando em Guajará-Mirim, a Oficina de Elaboração Participativa para a construção do Plano de Manejo da Rebio. O encontro reúne técnicos, instituições parceiras e moradores tradicionais, em uma iniciativa que busca estruturar o principal documento orientador da gestão da unidade, responsável por definir diretrizes de proteção, uso e planejamento do território.

A atividade é conduzida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) e da Gerência de Projetos, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a participação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e de moradores tradicionais da região. A construção coletiva garante que o documento represente a realidade socioambiental do território e fortaleça a proteção da biodiversidade.

Durante os primeiros dias de atividades, os participantes trabalharam na definição dos componentes fundamentais do plano, como propósito, significância, recursos e valores essenciais da unidade. O processo ocorre de forma integrada e participativa, conectando conhecimento técnico, científico e saberes locais para orientar decisões estratégicas de gestão e conservação. A programação segue até a próxima sexta-feira (22), com a construção da avaliação da necessidade de planejamento e dados, zoneamento, além de atos legais, administrativos e normas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância do trabalho conjunto. “Estamos fortalecendo a proteção do patrimônio natural de Rondônia por meio de planejamento, ciência e participação social. O Plano de Manejo é uma ferramenta essencial para garantir que nossas unidades de conservação sejam preservadas com responsabilidade e visão de futuro.”

Segundo a coordenadora da CUC, Gabriela Clávero de Souza, a equipe segue trabalhando na produção de um documento que reflita as necessidades da Unidade de Conservação. “Este processo reúne diferentes instituições, conhecimentos técnicos e saberes tradicionais para construir um documento sólido, que possa representar a realidade da unidade e oriente a gestão de forma eficiente e integrada”, destacou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, o caráter participativo da oficina fortalece a proteção da biodiversidade da região. “O Plano de Manejo será fundamental para orientar ações de conservação, fortalecer a tomada de decisões e garantir a proteção da biodiversidade da Reserva Biológica do Rio Ouro Preto para as próximas gerações”, afirmou.