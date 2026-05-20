Escolas de Espigão são reformadas e ampliadas com apoio do deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 20/05/2026 às 13h40

O vereador Gilmar Loose afirmou, nesta segunda-feira (18/05), que as instituições de ensino do município de Espigão do Oeste estão sendo contempladas com a viabilização de recursos, assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Ele citou como exemplo, a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Brás Cubas, localizada no distrito de Novo Paraíso, também conhecido como Canelinha. “O dinheiro já está na conta da Prefeitura e em breve as obras deverão se tornar realidade”, disse Gilmar.

De acordo com o vereador, foram liberados, pelo Governo do Estado, R$ 658 mil, para a execução de serviços de reforma e ampliação da instituição. Segundo ele, a obra era uma antiga reivindicação da diretora, servidores, pais e alunos. “Fui procurado pelos representantes da escola, fiz o pedido ao deputado Cirone e fomos atendidos”, explicou.

A Brás Cubas atende em torno de 200 alunos da área rural do município. “É um investimento que vai garantir mais segurança e conforto aos alunos e servidores da escola”, disse o vereador.

A Escola Caminho de Luz, mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), do município de Espigão do Oeste, também foi contemplada com R$ 1.424, 618,45, destinados pelo deputado Cirone, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha.

Entre outras obras, executadas no município, com recursos viabilizados junto ao Governo do Estado, pelo deputado Cirone, está a construção da ponte sobre o Rio Ribeirão, com quase 60 metros de extensão, na estrada que liga Espigão ao distrito de Pacarana. Os investimentos contemplam também a construção de galeria de concreto no Rio Corgão, da Ponte da Linha 40 e substituição de pontes de madeira por tubos Pead.

Os agricultores de Espigão do Oeste também foram beneficiados, por meio das associações rurais, com recursos para aquisição de maquinário e implementos agrícolas, além de insumos.

Na cidade, os investimentos contemplam instalação de playgrounds e de ar condicionado em escolas, aquisição de luminárias Led, construção de alambrados e arquibancadas em ginásios esportivos, aquisição de veículo e reforma do prédio da Emater.