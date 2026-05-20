Ieda Chaves alerta para avanço da violência sexual infantojuvenil e cobra reação em Rondônia

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 20/05/2026 às 13h30

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na última terça-feira (19), para um pronunciamento de alerta durante o movimento Maio Laranja, mês dedicado ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A parlamentar apresentou números que expõem uma realidade preocupante e reforçou a necessidade de ampliar o combate à violência sexual infantojuvenil.

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), apresentados pela deputada, o Brasil registra entre seis e nove casos de violência sexual contra crianças e adolescentes por hora.

“Antes que alguém pense que isso acontece em um lugar distante, com pessoas desconhecidas, 76% desses casos são classificados como estupro de vulnerável, ou seja, vítimas menores de 14 anos. A maioria é menina negra, e grande parte dos casos acontece dentro de casa. O agressor não é um estranho. Muitas vezes é o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, alguém próximo da criança”, afirmou.

Amazônia Legal

Ieda Chaves também apresentou dados com recorte regional. Entre 2021 e 2023, a Amazônia Legal acumulou mais de 31 mil casos de estupro e estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes de até 19 anos. Em 2023, a taxa chegou a 141,3 casos por 100 mil habitantes, acima da média nacional.

Seis estados da região aparecem entre os piores índices do país. Rondônia lidera o ranking, com 234 casos por 100 mil habitantes. Ao comentar os números, a deputada reforçou a necessidade de atenção das famílias. “São situações que, muitas vezes, estão ao nosso lado. Pessoas em quem confiamos, pessoas que convivem com nossas crianças. Precisamos estar atentos e vigilantes”, destacou.

Violência digital

A parlamentar também chamou atenção para o crescimento da violência no ambiente digital. “A gente precisa acompanhar o que nossas crianças acessam. O uso precoce das redes sociais e das telas exige mais atenção das famílias. A violência no ambiente digital também precisa ser enfrentada”, alertou.

Ieda Chaves lembrou que o acesso sem supervisão a redes sociais, aplicativos e plataformas digitais abriu uma nova frente de exposição para crianças e adolescentes. Dados do Unicef (2026) apontam que um em cada cinco adolescentes brasileiros, entre 12 e 17 anos, já sofreu algum tipo de violência ou abuso on-line em apenas um ano. Esse tipo de violência envolve práticas como aliciamento pela internet, extorsão, compartilhamento de imagens íntimas sem autorização e exploração sexual.

Maio Laranja

A deputada destacou ainda a Lei nº 614, de 25 de abril de 2025, de sua autoria, que institui a campanha Maio Laranja no calendário oficial de eventos do Estado de Rondônia. A proposta busca ampliar a conscientização sobre o tema e fortalecer ações de prevenção e enfrentamento.

Disque 100

O Disque 100 registrou 32,7 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes entre janeiro e abril de 2026, um aumento de 49% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

“Enquanto falamos, novas denúncias chegam. O problema não está distante. Está onde vivemos, trabalhamos e criamos nossos filhos. A denúncia anônima pelo Disque 100 salva vidas. As notificações obrigatórias feitas por profissionais da saúde e da educação também salvam vidas”, concluiu Ieda Chaves.

Foto: Thyago Lorentz