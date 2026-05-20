Prefeitura conclui serviços de encascalhamento e patrolamento no setor Chacareiro

Por Natalino FS

Publicada em 20/05/2026 às 13h50

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu uma importante frente de trabalho no setor Chacareiro, localizado no Novo Ji-Paraná. As equipes realizaram serviços de limpeza, encascalhamento, patrolamento, espelhamento lateral, recuperação de ruas e retirada de entulhos, garantindo mais acessibilidade, segurança e melhores condições de tráfego para os moradores da região.

As ações atenderam dezenas de ruas que enfrentavam dificuldades de acesso, especialmente em períodos de chuva. Com a execução dos serviços, trabalhadores, estudantes e famílias que utilizam diariamente as ruas do setor passam a contar com estradas mais seguras e trafegáveis.

Nesta terça-feira (19), o coordenador Luiz Xismenes avaliou positivamente os trabalhos desenvolvidos pela Semosp. Segundo ele, a determinação da gestão municipal é ampliar o atendimento às comunidades que mais necessitam de infraestrutura.

“São dezenas de ruas que precisam de atenção constante. Estamos acelerando os trabalhos para atender o maior número possível de famílias. Com as estradas limpas, encascalhadas e recuperadas, melhoramos a mobilidade e levamos mais qualidade de vida para os moradores, conforme determinação do prefeito Affonso Cândido”, afirmou.

O prefeito Affonso Cândido destacou que os investimentos na recuperação das estradas do setor Chacareiro representam um compromisso da administração municipal com a população.

“Estamos investindo na conservação do setor porque sabemos da importância dessas estradas para os trabalhadores, estudantes e produtores. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas e garantir dignidade para quem precisa se deslocar todos os dias”, ressaltou.

O prefeito também reforçou que a gestão mantém diálogo permanente com os moradores para identificar as demandas prioritárias e planejar as ações de forma eficiente.

“Nosso compromisso é estar próximo da população, ouvindo as necessidades das famílias e oferecendo condições dignas de tráfego, reduzindo custos de transporte e melhorando a qualidade de vida de todos”, acrescentou.

Com a conclusão dos serviços, a Prefeitura de Ji-Paraná reforça seu compromisso com o desenvolvimento, assegurando melhores condições de mobilidade e fortalecendo o direito de ir e vir da população.

Fotos: Semosp