Moradores aprovam mutirão da Prefeitura que recupera ruas

Por Natalino FS

Publicada em 20/05/2026 às 14h24

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando os serviços de tapa-buracos em diversos bairros da cidade. O trabalho, realizado diariamente pelas equipes da secretaria, tem recebido elogios dos moradores, que destacam melhorias na mobilidade urbana, mais segurança no trânsito e valorização dos imóveis nas regiões atendidas.

Nesta terça-feira (19), os serviços foram concluídos na avenida Monte Castelo, entre a avenida Marechal Rondon e a rua Rio Amazonas, na rua São Cristóvão, entre a avenida Monte Castelo e a avenida Menezes Filho, no bairro Jardim dos Migrantes, além da rua Rita Carneiro Rios, entre as ruas Rio Amazonas e Anel Viário, no bairro Novo Ji-Paraná.

No segundo distrito, as equipes atuaram na avenida Aracaju, entre a T-21 e a T-25, no bairro Jorge Teixeira, e na rua Teresina, entre a T-21 e a T-25, no bairro Nova Brasília.

O mutirão faz parte de um cronograma contínuo de manutenção viária desenvolvido pela Semosp para atender os pontos com maior necessidade de recuperação. Além da operação tapa-buracos, os serviços incluem recapeamento e aplicação de manta asfáltica, garantindo maior aderência, durabilidade do pavimento e segurança para motoristas e motociclistas.

A professora Ângela Gross ressaltou a diferença percebida após a execução dos trabalhos. “As ruas estavam em situação bem complicada, com muitos buracos em pequenos trechos. Agora a realidade mudou bastante. Esse serviço facilita nosso deslocamento e melhora a vida de quem passa diariamente por aqui. Só temos a agradecer por essa melhoria”, afirmou.

O prefeito Affonso Cândido destacou que os trabalhos seguem um planejamento permanente de manutenção urbana. “A recuperação das vias acontece durante todo o ano, porque é um serviço essencial para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego. Estamos avançando para atender os pontos mais movimentados e proporcionar mais qualidade de vida para a população”, enfatizou.