Elenco de Friends estaria irritado com Lisa Kudrow após ela revelar quanto eles ganham com a série

Por POP Mais

Publicada em 21/05/2026 às 11h44

A atriz Lisa Kudrow, eternizada como Phoebe Buffay em Friends, estaria enfrentando um clima delicado com antigos colegas de elenco após revelar publicamente quanto os protagonistas ainda lucram com a série, mesmo mais de 30 anos após a estreia.

Durante uma entrevista recente, Lisa afirmou que ela e os demais astros da produção — Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc — recebem cerca de US$ 20 milhões por ano em direitos autorais e exibições da sitcom ao redor do mundo. O ator Matthew Perry, que também fazia parte do elenco principal, morreu em outubro de 2023.

A revelação repercutiu rapidamente entre fãs da série e, segundo informações divulgadas pelo site Radar Online, também teria causado desconforto nos bastidores entre os artistas. A publicação afirma que alguns integrantes do elenco não gostaram da exposição dos valores milionários, principalmente Jennifer Aniston, conhecida por manter uma postura mais reservada em relação à vida pessoal e financeira.